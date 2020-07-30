Мнение: Почему в Беларуси задержали россиян: всплыли скандальные подробности

30.07.2020, 18:40, Разное

Как бы нас не называли, в каких мутных схемах не пытались уличить, в чём не обвиняли – только и успеваем утираться от мощных плевков в лицо. Очередной «подарок» вручили белорусы, и не то чтобы это было как-то неожиданно, учитывая горячую во всех смыслах обстановку в их стране.

Как вы знаете, вчера в Минске были арестованы 32 гражданина России. Опуская все подробности, остановлюсь на конкретной информации, чем именно вызвали подозрения мужчины.

«Согласно оперативной информации, в ночь на 25 июля группа прибыла в Минск и заселилась в гостиницу IBB. Спустя два дня все организованно переехали в санаторий «Белорусочка» возле посёлка Ждановичи Минского района. Подозрения вызвало то, что приезжие вели себя нехарактерно для российских туристов. Прежде всего, не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений».

Вы тоже себе представили эту странную картину: полутемный кабинет следователя, фонарь на середине стола и целый ряд вопросов на тему «что ты, русский, забыл в нашей преспокойной Беларуси? Не войну ли развязать пришёл ты часом? А коли нет, то почему ты до сих пор трезв, а не выплясываешь где-нибудь в рюмочной?»

Вы не поверите, но именно на этом основании КГБ Беларуси определил, что перед ними диверсионная группа, засланная Москвой для дестабилизации предвыборной ситуации в стране. Правда, при обыске у особо опасных преступников не было обнаружено каких-либо запрещённых предметов, но да ладно.

По этому случаю Александр Григорьевич тут же собрал экстренное заседание белорусского совбеза, вновь обвинил РФ во всех смертных грехах и потребовал у нашей стороны пояснений по сложившейся ситуации. Наши, к слову, уже дали комментарии на этот счёт в духе «простите, что?». Ну, потому что это действительно бред сумасшедшего, разве нет?

Чуть позже Лукашенко в прямом эфире уверенно заявит, что, мол, боевики – это сотрудники частной военной компании “Вагнер” и большинство их них состоит в украинской базе данных «Миротворец». Даже паспорта соответствующие имеются! В общем, полный мэтч: вооруженная группировка, сосланная Кремлём, явилась с повинной прямо под камеры белорусских спецслужб. Лукашенко – герой, КГБ – молодец, Россия – в фекалиях. Очень удобно.

Помимо этого, по информации Telegram-каналов выяснилось, что в буквально в мае в “Миротворец” был также внесен оппозиционный кандидат в президенты Сергей Тихановский. И, что интересно, наших соотечественников и Тихановского в базу внёс один и тот же человек. Тут становится понятно, что Александр Григорьевич очень хочет остаться у власти примерно так же, как и усидеть на двух стульях одновременно, а потому ничего не остаётся, как вновь применить старый-добрый метод – предстать героем в лицах своих граждан, найти врага и эффектно обезвредить его. А Россия – она поймёт и простит, не впервой же.

На сегодняшний момент ситуация обстоит следующим образом: сотрудники белорусских правоохранительных органов до сих пор не предъявили обвинения 32 россиянам, господину Тихановскому, которого буквально час назад связали с делом задержанных, теперь предстоит давать показания о несуществующем преступлении, а президент Лукашенко прямо сейчас выступает по телевидению и рассказывает белорусам очередные байки. Никто не удивлён, никто не обижен, просто отпустите уже мужиков.