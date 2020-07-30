 

ЕС ввел санкции против РФ и Китая за кибератаки

30.07.2020, 18:30, Новости дня

Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы «причастных к кибератакам». Такое решение принято в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, который был создан год назад, но пока ни разу не использовался.

«Шесть физических лиц и три организации или органа должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, подпадающих под действие ограничительных мер. Эти лица и организации или органы несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки кибератак, включая попытку кибератаки против ОЗХО и кибератаки, публично известные как WannaCry и NotPetya, а также операция Cloud Hopper», – передает ТАСС содержание постановления из официального журнала ЕС.

Ранее сообщалось, что постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали введение ограничительных мер.

Кроме того, директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что обвинения в адрес РФ и Китая в кибератаках политически мотивированы и используются для манипулирования общественным мнением.





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