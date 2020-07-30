Эксперт Валерий Мелик-Гусейнов рассказал, при каких заболеваниях полезно есть персики

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30.07.2020, 18:30, Разное

Персики считаются одними из самых вкусных и насыщенных множеством витаминов и микроэлементов летних фруктов. Эксперт Валерий Мелик-Гусейнов пояснил при каких заболеваниях полезно употреблять эти сочные, бархатистые плоды.
В персиках содержится большое количество рибофлавина, токоферола, никотиновой и аскорбиновой кислоты, витамина К, витамина Н, холина, тиамина, аксерофтола. Благодаря наличию таких важных элементов потребление плодов способствует укреплению стенок сосудов, нормализации кровеносной системы, повышению эластичности сосудов.

Валерий Мелик-Гусейнов, представляющий Пятигорскую государственную фармацевтическую академию, объяснил, что фрукты благотворно отражаются на секреторной деятельности пищеварительных желез, а это улучшает переваривание жирной пищи. Персики имеют противорвотный эффект, нормализуют кишечную микрофлору, а также улучшают метаболитические процессы.

Персики будут полезны людям с гастритом с пониженной кислотностью; энтероколитом; с болезнями печени; при нарушениях сердечно-сосудистой системы и заболеваниях органов дыхания. Оздоровительными свойствами обладают не только фрукты, но и листья, цветки персика. Водные экстракты из них будут эффективны при лечении сахарного диабета, выведения гельминтов из организма. Кашица из свежих листьев растения способствует заживлению ран, абсцессов, ожогов, фурункулов, нейродерматитов и других кожных заболеваний.





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