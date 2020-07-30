 

Эксперт раскрыл мотивы Лукашенко в истории с задержанием россиян

30.07.2020, 18:23, Разное

Официальная версия республиканских властей, озвученная государственным информагентством БЕЛТА, не выдерживает никакой критики, уверен политолог. Белорусские СМИ заявили, что россияне прибыли в республику с загранпаспортами и демонстративно ходили толпой.

Гаспарян считает такие сообщения “чистой шизофренией”. Для посещения Белоруссии россиянам не нужен загранпаспорт, напомнил эксперт, к тому же люди, которые готовят теракт, толпой собираться точно не будут, пояснил публицист.

Усомнился Гаспарян и заявлении белорусских СМИ и официальных лиц о том, что в республики для дестабилизации ситуации прибыли более 200 человек. Но для таких целей нужно гораздо больше людей, и это должны быть местные, чтобы ни у кого не возникло подозрений, подчеркнул эксперт.

По его мнению, таким образом Лукашенко на волне скандала с Россией решил максимально облегчить себе выборы. Белорусский лидер думает, что ситуацию рано или поздно удастся замять, отметил Гаспарян. “Выглядит это как тотальная дикость”, – сказал публицист в комментарии порталу “Политнавигатор”.

Затулин: Лукашенко невменяем.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин: «Лукашенко наговорил достаточно, чтобы в России всерьез задумались о его невменяемости. Разглагольствуя о вмешательстве России в выборы, он рубит сук, на котором сидит».

— Юлия Витязева (@Vityzeva) July 30, 2020

Группа россиян из 32 человек была задержана 29 июля под Минском. По сообщениям белорусских СМИ, они были одеты в стиле милитари, но оружия при себе не имели. По данным журналистов, задержанные являются сотрудниками одной из российских частных военных компаний.

Позже в Совете безопасности Белоруссии заявили, что в республике могут находиться еще 200 боевиков. Пограничники республики усилили охрану границы с Россией. Александр Лукашенко потребовал объяснений от Кремля.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Настя Ивлеева трогательно поздравила своего мужа Элджея с днем рождения

03.07 / На Курилах установили знак в честь поправки о неотчуждаемости территорий

13.07 / На десерт: торт со вкусом тульского пряника

29.07 / Куканов рассказал о способах избавиться от слежки Google

02.07 / В Сети появились изображения обновленного универсала Lada Largus

20.07 / “Как будто весна”: Постройневшая Ольга Серябкина очаровала подписчиков романтичным образом

30.06 / Мнение: Кто останется в России?

07.07 / Антитела к SARS-Cov-2 имеют лишь 5,2% испанцев — исследование

19.07 / Михаил Трухин вспомнил «страшные» съёмки в «Афганском изломе» во время войны в Таджикистане

22.07 / Регулярная чистка зубов снижает риск возникновения рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска