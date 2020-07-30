Эксперт раскрыл мотивы Лукашенко в истории с задержанием россиян

30.07.2020, 18:23, Разное

Официальная версия республиканских властей, озвученная государственным информагентством БЕЛТА, не выдерживает никакой критики, уверен политолог. Белорусские СМИ заявили, что россияне прибыли в республику с загранпаспортами и демонстративно ходили толпой.

Гаспарян считает такие сообщения “чистой шизофренией”. Для посещения Белоруссии россиянам не нужен загранпаспорт, напомнил эксперт, к тому же люди, которые готовят теракт, толпой собираться точно не будут, пояснил публицист.

Усомнился Гаспарян и заявлении белорусских СМИ и официальных лиц о том, что в республики для дестабилизации ситуации прибыли более 200 человек. Но для таких целей нужно гораздо больше людей, и это должны быть местные, чтобы ни у кого не возникло подозрений, подчеркнул эксперт.

По его мнению, таким образом Лукашенко на волне скандала с Россией решил максимально облегчить себе выборы. Белорусский лидер думает, что ситуацию рано или поздно удастся замять, отметил Гаспарян. “Выглядит это как тотальная дикость”, – сказал публицист в комментарии порталу “Политнавигатор”.

Затулин: Лукашенко невменяем.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин: «Лукашенко наговорил достаточно, чтобы в России всерьез задумались о его невменяемости. Разглагольствуя о вмешательстве России в выборы, он рубит сук, на котором сидит».

— Юлия Витязева (@Vityzeva) July 30, 2020

Группа россиян из 32 человек была задержана 29 июля под Минском. По сообщениям белорусских СМИ, они были одеты в стиле милитари, но оружия при себе не имели. По данным журналистов, задержанные являются сотрудниками одной из российских частных военных компаний.

Позже в Совете безопасности Белоруссии заявили, что в республике могут находиться еще 200 боевиков. Пограничники республики усилили охрану границы с Россией. Александр Лукашенко потребовал объяснений от Кремля.