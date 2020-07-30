Немецкие спасатели назвали пять распространенных заблуждений о купании

30.07.2020, 18:17, Разное

Немецкие спасатели рассказали о пяти основных заблуждениях, присущих любящим купание в водоемах и бассейнах людям. Таковым, к примеру, является убеждение о нежелательности купания на полный желудок.

Однако в реальности зачастую происходит обратная ситуация – людям, организм которых предварительно не подкреплен никакой пищей, сложнее найти энергию при попадании в чрезвычайную ситуацию в воде. Тем не менее, есть жирную пищу можно не позднее, чем за час до посещения водоема, так как организму требуются силы для их переваривания. Таким образом, купание нежелательно лишь после плотной и обильной трапезы. Также ошибочной является гипотеза о том, что утопающему в воде человеку присущи активные проявления в виде громких криков, воплей и даже махов руками. На деле же человек, который тонет, не в состоянии совершать подобных сигналов из-за необходимости затрат энергии на попытку удержаться на воде и дышать.

Любители отдохнуть на водных курортах нередко уверены, что во избежание чрезмерного “сгорания” лучше находиться подольше под водой. На самом деле, до 85% солнечных лучей способны проникать в водную среду на глубину до 1,5 метров, при этом отражение водой солнечного света только усиливает эффект. Примечательно, что посетители бассейнов обычно убеждены, что запах хлора является показателем частоты. Но в реальности дело обстоит иным образом: в стандартной среде хлор почти не пахнет, однако приобретает резкий запах при соединении с мочевиной, появляющейся в бассейне как при мочеиспускании, так и при отсутствии приема душа перед плаванием.

Последним ошибочным убеждением эксперты из Германии назвали довольно распространенное мнение, что большую часть утонувших людей несчастье постигает в море. Статистика же говорит об обратном: по данным 2018 года, в озерах и прудах утонули 233 человека, еще 161 – в реках, и лишь 25 жертв было обнаружено в морях. Как заявляют специалисты, такая тенденция имеет место из-за меньшего контроля речных и озерных пляжей со стороны спасателей, а также – распространенной недооценки опасностей во “внутренних водоемах” людьми. Об этом сообщает Newinform.com.