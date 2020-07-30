Эксперт: Глава Иркутской области проявил себя как настоящий защитник Байкала

30.07.2020, 18:16, Новости дня

Развитие инфораструктуры РЖД могло повредить экологии Иркутской области, а на Байкал приезжают люди со всей страны. И врио губернатора Игорь Кобзев выступил защитником природы края, обратившись по данному вопросу к президенту. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Так она прокомментировала обращение Кобзева к главе государства не допустить массовых вырубок леса у озера Байкал.

«Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в данном случае выступил за баланс интересов между экологической и экономической составляющей. Понятно, что важно и то и другое, – сказала директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. – В законопроекте, который обсуждался на совещании, сделан акцент на обновлении инфраструктуры, в том числе железнодорожной. Речь идет о кооперации с РЖД. Однако выполнение этой задачи могло в каких-то моментах повредить экологии региона».

Кобзев выступил за то, чтобы взять паузу в этом вопросе, отметила политолог. «Он попросил Владимира Путина дать поручение РЖД совместно с властями Иркутской области, научным и экологическим сообществом подготовить дополнительные предложения о том, как реализовать законопроект, не навредив при этом экосистеме Байкала. Президент поддержал эту просьбу», – подчеркнула Кислицына.

«Игорь Кобзев в данном случае выступил как настоящий защитник интересов жителей Иркутской области, защитник природы края. А ведь Байкал остается популярным направлением для туристов, туда приезжают люди со всей страны, чтобы насладиться уникальной красотой и многообразием природы», – отметила собеседница.

Напомним, в четверг исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе совещания с участием президента Владимира Путина призвал не допустить массовых вырубок леса на берегах Байкала. Кобзев напомнил, что 24 июля Совет Федерации одобрил поправку к Федеральному закону «Об охране озера Байкал», допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда при проведении указанных выше работ.

«Мы прекрасно понимаем важность вопросов экономического развития страны в целом и транспортной инфраструктуры в частности, – сообщил Кобзев. «Однако мы не можем игнорировать и необходимость соблюдения баланса экономических и экологических интересов, особенно в вопросах, касающихся озера Байкал», – добавил врио губернатора. Он попросил президента дать поручение РЖД подготовить совместно с правительством Иркутской области, научным, экологическим сообществом дополнительные предложения. Цель предложений реализовать планы строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры так, чтобы не навредить при этом экосистеме озера Байкал. «Мы готовы представить предложения в месячный срок и доложить вам в установленном порядке», – цитирует Кобзева сайт Кремля.

Кислицына напомнила, что законопроект ранее вызвал значительный резонанс, который использовался для различного рода спекуляций. В частности, на нем начали пиариться представители КПРФ, направляя разного рода обращения. «Тема «сплошных вырубок» – очень острая. Тем более, когда это касается особо охраняемых природных зон, таких как Байкал», – заключила эксперт ЭИСИ.