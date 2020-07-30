 

У РФ появился собственный интернет на МКС

30.07.2020, 18:16, Новости дня

В российском сегменте Международной космической станции подключили широкополосный интернет, избавившись от необходимости использовать американские каналы связи, заявили в РКК «Энергия».

«Бортовая аппаратура широкополосной связи была задействована в российском сегменте МКС для участия российских космонавтов в голосовании», – говорится в ролике, опубликованном на YouTube-канале РКК «Энергия».

Систему смонтировал космонавт Олег Кононенко в 2019 году. При помощи подключения можно обмениваться всеми видами информации: голос, видео, файловый обмен.

«Мультиплексирует ее (информацию – прим. ВЗГЛЯД) и через спутники ретрансляторы многофункциональной космической системы «Луч-5Б» и «Луч-5В» передает на наземную аппаратуру в РКК «Энергия», – отмечается в видео.

Также в РКК пояснили, что за один виток МКС вокруг Земли связь устанавливается дважды по полчаса, один виток составляет 92 минуты.

«В ближайшее время мы планируем подключить еще и третий. Таким образом, из всего витка мы попробуем реализовать почти весь виток за исключением некоторого времени», – цитируется в ролике руководитель Центра «Бортовые и наземные радиотехнические комплексы» РКК «Энергия» Игорь Бродский.

Планируется, что в дальнейшем связь с Землей будет обеспечиваться в круглосуточном режиме.

В 2019 году сообщалось, что Роскосмос планирует в 2021 году провести эксперимент по созданию линии лазерной связи между Землей и российским сегментом МКС. В ходе эксперимента планируется достичь скорости передачи данных порядка 10 Гбит в секунду, то есть передавать за это время 1,25 Гб информации.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Коронавирус вмешался в российский футбол

17.07 / Все кандидаты от “Слуги народа” перед местными выборами пройдут проверку СБУ – Зеленский

15.07 / У Лукашенко не оказалось в собственности автомобилей и недвижимости

27.07 / Кузнецова отреагировала на фильм Собчак об избиении детей в монастыре на Урале

17.07 / Нардеп из ОПЗЖ Волошин заявил, что у Украины нет суверенитета. В Раде его назвали сукой и потребовали реакции правоохранителей

06.07 / Libération – «антимасочники» осложняют и без того непростую ситуацию с коронавирусом в США

29.07 / На Украине потребовали от Зеленского провести выборы в местные советы Донбасса

30.06 / Вооруженные силы США пытаются увеличить расовое многообразие

01.07 / Россия пригласила наблюдать за голосованием по Конституции европейских праворадикалов

25.07 / В Минздраве предложили ужесточить штрафы за употребление наркотиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска