У РФ появился собственный интернет на МКС

30.07.2020, 18:16, Новости дня

В российском сегменте Международной космической станции подключили широкополосный интернет, избавившись от необходимости использовать американские каналы связи, заявили в РКК «Энергия».

«Бортовая аппаратура широкополосной связи была задействована в российском сегменте МКС для участия российских космонавтов в голосовании», – говорится в ролике, опубликованном на YouTube-канале РКК «Энергия».

Систему смонтировал космонавт Олег Кононенко в 2019 году. При помощи подключения можно обмениваться всеми видами информации: голос, видео, файловый обмен.

«Мультиплексирует ее (информацию – прим. ВЗГЛЯД) и через спутники ретрансляторы многофункциональной космической системы «Луч-5Б» и «Луч-5В» передает на наземную аппаратуру в РКК «Энергия», – отмечается в видео.

Также в РКК пояснили, что за один виток МКС вокруг Земли связь устанавливается дважды по полчаса, один виток составляет 92 минуты.

«В ближайшее время мы планируем подключить еще и третий. Таким образом, из всего витка мы попробуем реализовать почти весь виток за исключением некоторого времени», – цитируется в ролике руководитель Центра «Бортовые и наземные радиотехнические комплексы» РКК «Энергия» Игорь Бродский.

Планируется, что в дальнейшем связь с Землей будет обеспечиваться в круглосуточном режиме.

В 2019 году сообщалось, что Роскосмос планирует в 2021 году провести эксперимент по созданию линии лазерной связи между Землей и российским сегментом МКС. В ходе эксперимента планируется достичь скорости передачи данных порядка 10 Гбит в секунду, то есть передавать за это время 1,25 Гб информации.