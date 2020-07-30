Личное: Нашинковал жену

30.07.2020, 18:10, Разное

Ну, и ещё чуть-чуть о семейном счастье.

Семья из Башкирии собралась вчера к стоматологу. Муж, жена, две девочки двух и четырёх лет погрузились в машину и в путь!



Фото: Соцсети

«Отказ показать свою переписку в соцсетях стал фатальным для 30-летней жительницы Белокатайского района Башкирии. Вспыливший супруг бросил машину, в порыве ревности схватился за канцелярский нож и на глазах у маленьких дочерей убил супругу».

Александр заподозрил Оксану в неверности и — чик-чик — нашинковал супругу канцелярским ножом.

Мало того, мужчина никак не мог остановиться и кромсал уже труп. Дети орали, но мужику было пофиг.

Мужчина потребовал разблокировать и дать ему телефон, чтобы он смог прочитать переписку жены в соцсетях, но она ему отказала. Реакция была моментальной.

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Видео: Телеграм-канал

«Всё, бездыханное тело. Двое детей в машине маленьких, а он ходит ещё, добивает её», — комментирует очевидец из проезжавшей мимо машины.

Ну, какое сейчас бытует мнение? Телефон — личное пространство, в которое никто не имеет права влезать, даже если ты переписываешься с сербскими проститутками.

Один супруг сидит в соцсетях, беседы беседует. Там договаривается о случке, в полном своём праве на личное пространство, приватность и безнаказанность поощряемые обществом.

Второй супруг чует неладное — растут рога, он требует показать переписку. Отказ в предоставлении доступа, вкупе с наличием подозрений, означает, что рога действительно выросли — ему изменяют.

Вот она — тут сидит, родила детишек. Его ли дети, или она целует их теми же губами, которыми два часа назад делала минет дружочку из соцсетей?

Я так скажу: личное пространство — это, конечно, важно. Но телефон с перепиской — это не про пространство.

Если ты женат или ты замужем, все эти вопли из публичного дома 2 про пространство просто недопустимы.

Изменяешь? Делай это открыто. Брак — не то место, где такое можно скрывать.

Иначе всё закончится очень печально — вот, как в Башкирии, когда одному из супругов срывает башню.

Представьте, если бы жена себя вела открыто, развелась перед изменой, то гуляла бы и дальше в своё удовольствие, а не лежала бы порезанной на обочине.

И — нет, не надо вопить, что я оправдываю убийцу. Я его осуждаю, но муж, как и жена, имеют полное право рассчитывать на половую верность.

Иначе зачем находиться в браке? Хочешь переписываться с любовниками-любовницами? Так разведись.

Неправа?