 

Штаб ООС сообщил о двух обстрелах со стороны боевиков. Украинские военные огонь не открывали

30.07.2020, 18:05, Новости дня

С начала суток на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны российских наемников. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

“В зонах ответственности большинства боевых бригад обстрелы со стороны противника не зафиксированы. С начала текущих суток зарегистрировано два факта несоблюдения врагом режима тишины. Для провокации украинских защитников у Орехово вооруженные формирования РФ использовали стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского добавился еще и выстрел из подствольного гранатомета. Огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали”, – говорится в сообщении.

В штабе заверили, что ситуация в зоне ООС “остается полностью контролируемой”. В результате обстрелов никто из военных не пострадал.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementВечірнє зведення щодо ситуації в районі…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 30. juuli 2020

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Главком ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что в зоне проведения ООС фиксируются только “одиночные обстрелы”, которые “не являются системными и свидетельствуют о неконтролируемых эмоциях или провокациях на самом низком уровне”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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