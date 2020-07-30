 

Посол РФ в Беларуси заявил, что 33 задержанных “вагнеровца” опоздали на рейс за рубеж

30.07.2020, 18:05, Новости дня

Задержанные в Беларуси россияне не планировали оставаться в стране, они просто опоздали на свой рейс и были вынуждены заселиться в санаторий. Об этом 30 июля заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, его комментарий приведен на сайте дипмиссии.

“Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси. Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор”, – сказал Мезенцев.

По его данным, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов в третьей стране.

“Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси”, – утверждает дипломат.

Он также прокомментировал заявления о том, что приезжие обратили на себя внимание “нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари”. “Ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, неготовность поднять добрую чарку за друзей в период пребывания в любом санатории Беларуси не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований”, – заявил Мезенцев.

Сразу после задержания 33 россиян посольство уклонилось от комментариев.

О задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

30 июля стало известно, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов. В Следкоме Беларуси утверждают, что “вагнеровцы” совместно с белорусскими оппозиционерами Николаем Статкевичем и Сергеем Тихановским причастны к подготовке массовых беспорядков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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