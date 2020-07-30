Мнение: Требования

30.07.2020, 17:59, Разное

В Хабаровске между тем продолжаются протесты, а местные депутаты начинают предлагать решения, котрые могут существенно ограничить возможности центра управлять своей дальневосточной колонией. Депутат Сергей Иванов предлагает внести поправки в Устав Хабаровского края. Записать там по аналогии с поправками в Конституцию, что губернатором края может стать только человек проживший в регионе не меньше 10 лет.

Очевидно, что подобная поправка сама по себе мало что изменит. Однако это уже не просто фрондерство, а политической вызов праву метрополии творить на покоренных территориях всё, что она сочтет нужным.

Пока Хабаровск не сформулировал четкие и однозначные требования, хотя такие попытки явно видны. Даже по Фургалу, который и стал поводом для выхода на улицу, нет единодушия – есть просто протест пртив его ареста, есть требование проведения суда в Хабаровске. Остальные требования еще менее конкретны. 20 дней выступлений должны выявить небольшой перечень узловых и ключевых проблем, которые однозначно считаются таковыми для всех жителей края, и именно они должны лечь в основу пусть короткого, но реального перечня требований. В противном случае протест будет всего лишь "праздником непослушания". Что в условиях путинского тоталитаризма само по себе тоже неплохо, но этот этап уже пройден, а значит – требуется дальнейшее развитие.

Теоретически Хабаровск может совместить локальную и федеральную повестку, если сумеет выдвинуть не только местные требования, но и обозначить те, которые будут поддержаны другими регионами. Хабаровчан ждут поддержку со стороны других российских регионов, но для этого они должны сделать значительное собственное усилие. И без создания списка требований, отвечающего двум условиям – наличия локальной и федеральной повестки – их протест так и останется ярким, но безрезультатным событием. После чего придется ждать новой вспышки где-то еще и того, что там-то люди сумеют преодолеть этот не самый простой барьер.

Логика подсказывает, что локальные и федеральные требования, которые могут быть поддержаны и которые могут иметь практический результат. Как вариант – досрочные выборы регионального парламента. Он должен будет инициировать процесс создания федеративного договора между регионами и центром в рамках единого государства. Всем остальным регионам можно будет предложить аналогичную повестку с тем же самым жестким требованием к новому составу регинальных представительных органов.

Смысл подобного требования вполне очевиден – проблема федерализации давно назрела. В случае, если на начнет разрешаться стихийно – то скорее всего, решение будет найдено в сепаратизации. Пусть не на региональном уровне, а на более крупном – макрорегиональном, но суть от этого не меняется. Правило: "Не можешь предотвратить – возглавь" в данном случае требует именно от регионов взятия ситуации в свои руки. Центр очевидно будет сопротивляться федеративному строительству до конца – в рамках работающей и полноценной федерации возможности кооператива "Озеро" будут урезаны, а значит – он сам сойдет со сцены. Естественно, что бандиты из этой и ей подобных группировок будут сопротивляться до последнего.

Но вариантов нет – либо переустройство страны, либо движение к ее распаду. Здесь интересы регинальных элит и населения вполне совпадают, пусть и не в всем. Если Хабаровск запустит процесс – значит, у него будет шанс изменить историю страны. Не сможет – значит, будет кто-то другой. Или не будет никого, и тогда процессы пойдут сами. В любом случае время колониальных империй подошло к концу. И Россия – не исключение.