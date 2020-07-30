Суд в РФ приговорил американца Тревора Рида к 9 годам тюрьмы

30.07.2020, 17:55, Новости дня

Российский суд в четверг приговорил 29-летнего ветерана Корпуса морской пехоты США Тревора Рида к девяти годам лишения свободы по обвинению в нападении на полицейских, которое не подкреплено надлежащими доказательствами.

Обвинение попросило назначить Риду наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В августе 2019 года Рид гостил в Москве у своей девушки Лины. В ночь на 16-е августа они возвращались с вечеринки и молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, почувствовал себя плохо и вышел из машины на улице с оживленным движением. Его спутники вызвали полицию, опасаясь, что он попадет под машину.

Прибывшие полицейские решили доставить Рида в участок. По словам полиции, в пути Рид схватил водителя за руку, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу. При этом об обвинении в нападении на полицейских поначалу речи не шло, а по прибытии в участок на Рида не надели наручники. Когда утром Лина приехала забрать молодого человека, ей сообщили, что к делу подключили ФСБ.

В ходе судебного процесса адвокаты Рида представили убедительные аргументы в его защиту, а обвинение так и не сумело доказать факт нападения на полицейских. Записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют, что никакой аварийной ситуации с полицейским автомобилем не произошло. Полицейские несколько раз меняли свои показания, чем несколько раз вызвали смех у судьи.

В ходе одного из недавних слушаний выяснилось, что в некоторых документах дела были поддельные подписи. Также есть доказательства, что один из полицейских требовал взятку.

Несмотря на это, суд признал Рида виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

«Сегодня гражданин США Тревор Рид был осужден и приговорен к девяти годам лишения свободы в российской тюрьме на основании таких нелепых доказательств, что даже судья смеялся. Это просто театр абсурда», – заявил в связи с приговором посол США в РФ Джое Салливан.

В своем последнем слове Рид сказал: «Я считаю, что было бы неэтично и аморально признать вину в преступлении, которого я не совершал. Если меня приговорят к тюремному заключению, лучше я останусь в тюрьме, чем выйду на свободу лжецом и трусом».