Коллега Эллен Дедженерес раскрыл новые детали ее поведения: “Нельзя первым заговаривать с ней и смотреть ей в глаза”

30.07.2020, 17:54, Разное

Еще в самом начале карантина в Америке разразился скандал, связанный с шоу популярной телеведущей Эллен Дедженерес. Программа Эллен, как и передачи многих ее коллег, переместилась из офлайна в онлайн, однако для создания шоу нового формата ведущая почему-то не пригласила свою старую команду, а воспользовалась услугами новых людей. Преданные работники, которые и так переживали на самоизоляции не самые лучшие времена, были неприятно удивлены таким предательством. А в известное американское киноиздание Variety начали поступать признания о том, что работать с вечно позитивной Дедженерес было совсем не весело, а иногда очень даже тяжело и далеко не так выгодно.

Члены съемочной команды, давшие комментарий Variety на условиях анонимности, подчеркивают, что очень часто поведение Дедженерес совершенно не соответствовало посылу ее шоу – “будьте добрее”. Кроме того, о том, что Эллен продолжает снимать программу, команда узнала из соцсетей – последний раз полную зарплату им платили 16 марта, после чего сказали, что проект уходит на карантин в связи с пандемией. Еще одни выплаты были 30 марта, но уже по сокращенной ставке.

Эллен Дедженерес

Новые подробности токсичной обстановки на шоу появились на днях сразу в нескольких изданиях. По сообщениям все тех же анонимов, очень часто на площадке программы можно было услышать оскорбления и расистские высказывания, а несколько исполнительных продюсеров и вовсе занимались буллингом подчиненных. Сегодня же бывший продюсер австралийского телешоу Australia’s Today рассказал о методах работы уже самой Эллен. Дедженерес была гостем этой программы еще в 2013 году и уже тогда неприятно удивила австралийских коллег.

Мужчина по имени Нил Брин рассказал, что ему нельзя было смотреть в глаза Эллен и заговаривать с ней во время ее присутствия в студии. Общаться с ведущей можно было только ее подчиненным, но и те, по словам Брина, постоянно были “на взводе”: с готовностью и очень громко смеялись над всеми ее шутками и постоянно указывали австралийской съемочной группе, где кто должен сидеть, как должен падать свет и какие вопросы задать во время интервью…

У нас была встреча с командой Эллен перед этим интервью, и тогда ее продюсер сказал мне: “Нил, ты не разговариваешь с Эллен, никто не будет этого делать. Даже не смотри на нее. Она зайдет в студию, сядет, ответит на вопросы ведущего и уйдет…” Я был в шоке: “Неужели я даже смотреть на нее не могу?!”. Я до сих пор не знаю, была ли она в курсе происходящего, хороший она человек или нет, ведь я не общался с ней. Но люди, которые работали с ней, точно были в очень нервном состоянии.

Хилари Клинтон на шоу Эллен Дедженерес

Ранее сообщалось, что отвечающие за шоу Эллен Дедженерес продюсеры компаний Telepictures и Warner Bros. Television (в заявлениях указаны имена неких Эда Главина, Мэри Коннелли и Энди Ласснера) привели к тому, что на площадке образовалась токсичная и нездоровая атмосфера. А Эллен – позволила этому произойти. В ближайшее время практически со всеми бывшими и нынешними работниками шоу будут проведены интервью, в которых будут обсуждаться курсирующие вокруг передачи обвинения в расизме и буллинге. Западные издания называют это настоящим расследованием кейса Эллен. Сама ведущая тем временем никак не комментирует эту ситуацию.