Медики назвали способы профилактики деменции с помощью продуктов питания

30.07.2020, 17:53, Разное

Медики рассказали о способах профилактики развития деменции, используя продукты питания. Для избежания когнитивных расстройств следует отказаться от употребления многих напитков и вредной пищи.

Деменция – группа нарушений, характеризующихся стойким снижением познавательной деятельности и другими расстройствами работы головного мозга. Самой распространенной формой приобретенного слабоумия является болезнь Альцгеймера. Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании полагают, что с помощью внесения определенных изменений в привычный образ жизни, включая рацион и физическую активность, позволять предотвратить риск возникновения нейродегенеративного заболевания в будущем.

Одним из наиболее простых способов снизить вероятность деменции оказалось ограничение потребления таких продуктов, как масло, сыр, красное мясо, выпечка, сладости, жареные блюда, пояснила доктор Дебора Ли. С целью поддержания нормального функционирования мозга и снижения риска нарушений когнитивных функций эксперт рекомендует режим питания под названием MIND.

Он сочетает популярную средиземноморскую диету и диету DASH, которая была разработана для людей, страдающих от гипертонии.

В данном рационе включено потребление зеленых листовых овощей, ягод, бобов, рыбы, птицы, цельного зерна, орехов и оливкового масла. Согласно проведенным ранее исследованиям, у людей, придерживающихся MIND, вероятность появления болезни Альцгеймера снижается до 53%.