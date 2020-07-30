 

Ученые обнаружили доказательства теории Большого отскока

30.07.2020, 17:53, Разное

Объединенный коллектив американских и индийских ученых в ходе исследования обнаружил факт неоднородности реликтового космического излучения, которое возникло когда зародилась Вселенная. По словам исследователей, результат их научной работы подтвердил теорию Большого отскока.
Как информировали астрономы, базовые постулаты теории Большого отскока заключаются в том, что существующая в настоящий момент Вселенная была образована в результате распада предыдущей. Примечательно, что в процессе своих расчетов специалисты применили математический инструмент, который объединил принципы механики и теории относительности.

Авторы научной работы рассчитывают на то, что ряд предстоящих спутниковых миссий, ориентированных на поиск и нахождение признаков первичных гравитационных волн, создаваемых реликтовым излучением, практически подтвердят правильность их теоретических изысканий. Об этом сообщает Инфореактор.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / На дне Тихого океана найдены похожие на «инопланетян» существа

07.07 / Интеллигенция Запада разжигает ненависть против белых

16.07 / Беременная Джиджи Хадид в прямом эфире показала свой округлившийся живот

21.07 / Росавиация предложила возобновить международные полеты из шести городов

09.07 / Саакашвили: Пьем с Березовским, в два часа ночи он говорит: “Хочу жениться на этой девушке. Устройте мне церковную свадьбу”. Разбудили епископа в три часа ночи

14.07 / Мнение: Вашингтонские краснокожие перекрасились.

27.07 / Автоэксперт Вячеслав Субботин назвал главные характеристики авто для водителей-новичков

16.07 / Норильск — это город страха

16.07 / Электронные сигареты могут вызвать состояние, похожее на COVID-19 — реабилитолог

08.05 / Здоровье: Соевый белок способен снижать уровень холестерина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска