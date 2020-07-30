Ученые обнаружили доказательства теории Большого отскока

30.07.2020, 17:53, Разное

Объединенный коллектив американских и индийских ученых в ходе исследования обнаружил факт неоднородности реликтового космического излучения, которое возникло когда зародилась Вселенная. По словам исследователей, результат их научной работы подтвердил теорию Большого отскока.

Как информировали астрономы, базовые постулаты теории Большого отскока заключаются в том, что существующая в настоящий момент Вселенная была образована в результате распада предыдущей. Примечательно, что в процессе своих расчетов специалисты применили математический инструмент, который объединил принципы механики и теории относительности.

Авторы научной работы рассчитывают на то, что ряд предстоящих спутниковых миссий, ориентированных на поиск и нахождение признаков первичных гравитационных волн, создаваемых реликтовым излучением, практически подтвердят правильность их теоретических изысканий. Об этом сообщает Инфореактор.