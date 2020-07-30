Адвокат заявил об отсутствии у Ефремова проблем с алкоголем

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30.07.2020, 17:48, Новости дня

У актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельной аварии в Москве, нет проблем с употреблением алкоголя, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Проблем с алкоголем у него нет, от алкоголизма он не страдает. Я как адвокат сам иногда употребляю. Считаете, что он злоупотребляет? Вы сами наливали ему?» – сказал Пашаев в ходе общения с прессой, передает РИА «Новости».

Пашаев отметил, что в ходе судебного заседания в четверг защита просила разрешить хотя бы час прогулок для актера.

«Даже в тюрьме обвиняемым разрешено гулять, а Ефремов находится все это время взаперти. Мы просили суд хотя бы разрешить час прогулок, но нам отказали», – сказал адвокат.

В четверг Пресненский суд Москвы продлил домашний Ефремову и отказал актеру в просьбе совершать двухчасовые прогулки раз в день.

После суда Пашаев заявил, что Ефремов точно находился в автомобиле в момент аварии, но факт его нахождения за рулем не установлен.

8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.





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