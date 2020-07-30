 

Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты

30.07.2020, 17:48, Новости дня

Противник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах главы республики Светлана Тихановская предложила ему провести дебаты в формате «один на один».

«Я отказываюсь от дебатов на государственном телевидении. Дебаты, которые вы предлагаете нам, будут не онлайн, а в записи, и в этом нарушение законодательства. В дебатах, которые вы предлагаете нам, не будет участвовать Александр Лукашенко. Мое предложение – настоящие дебаты, один на один, с Александром Лукашенко», – сообщила Тихановская в ролике, опубликованном на YouTube.

 

Она заявила, что дебаты, которые предлагает Лукашенко – фарс и подделка. Вместо этого, по ее мнению, стоит провести дебаты «в прямом эфире» на площади Бангалор в Минске, перед белорусами. «Я жду ответа», – заключила политик.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Кандидатами зарегистрированы пять человек. Предвыборная агитация стартовала 14 июля, она пройдет до 8 августа включительно.

Ранее сообщалось, что в отношении мужа Светланы Тихановской – блогера Сергея Тихановского возбуждено уголовное дело по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что у лидера Белоруссии Александра Лукашенко остался последний реальный соперник на выборах. После «удаления с поля» двух главных оппозиционных кандидатов, неожиданной альтернативой Лукашенко стала домохозяйка Светлана Тихановская. В политике она новичок и известна только как супруга популярного блогера.





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