 

В Подмосковье врачи спасли проткнутого насквозь подростка

30.07.2020, 17:43, Разное

В подмосковном Воскресенске врачи спасли 13-летнего подростка, проткнутого насквозь подставкой для удочки. Он получил ранение, возвращаясь с рыбалки на велосипеде.

В какой-то момент велосипед и ехавший на нем мальчик упали и острый предмет вонзился юному рыбаку в живот. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где выяснилось, что предмет задел печень и часть кишечника. Врачи провели срочную операцию, устранив повреждения. Однако подростку еще предстоит курс реабилитации.





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