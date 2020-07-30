Мнение: О том, спасут ли Россию бесплатные деньги

30.07.2020, 17:41, Разное

Как известно, в мире лютует CoVID-19 и безумствуют центральные банки. В общей сложности они уже напечатали порядка 5 трлн долл. Примерно половина из этой астрономической суммы приходится на ФРС США, ещё треть – на ЕЦБ. В общей сложности активы монетарных регуляторов только в июне выросли почти на 30% к предыдущему году.

На этом фоне Банк России, впрыснувший в национальную финансовую систему всего лишь 900 млрд руб. (или 12,5 млрд долл.), если считать по узкой денежной базе, выглядит скупым рыцарем. Или даже вовсе не рыцарем, а плюшкиным. Тем более, что отовсюду слышатся стоны, и со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи: подточенная коронакризсом и подешевлением нефти российская #экономика готовится пасть в третью за последние 10+ лет рецессию.

Вопрос не праздный: спасут ли её и всех нас вертолётные #деньги? Иными словами, должен ли российский Центробанк действовать по образу и подобию своих старших товарищей, включив печатный станок на полную?

Вообще говоря, соблазн дешёвого или даже вовсе бесплатного и притом неограниченного кредита давно смущает многие умы. Даже потенциальные риски гиперинфляции их не волнуют: затяжной экономический спад видится худшим злом, чем ускорившийся рост цен.

Однако дело даже не в инфляции, которая сейчас находится на исторических минимумах и, как показал опыт Великой рецессии, совсем не спешит разгоняться под воздействием монетарных стимулов. Дело в самих стимулах применительно к российской экономике.

Её главной особенностью остаётся крайне слабый инвестиционный спрос. До сих пор все инвестиции делаются предприятиями так или иначе из собственных средств. Либо из прибыли напрямую, либо из выручки, прогнанной через офшоры (до сих пор главные иностранные инвесторы в РФ – Кипр, Нидерланды и Великобритания, хотя товарооборот с ними копеечный). По данным статистики, капиталовложения осуществляются из собственных средств: в торговле – на 90%, в обрабатывающих производствах – на 70%, в АПК – на 50%. Больше всего привлечёнки ожидаемо в стройкомплексе. Но там играют роль и государственные вливания в мегастройки, и особенности финансирования жилищного строительства по договорам долевого участия.

И такая странность объясняется сразу с двух концов. С одной стороны, наш #бизнес боится кредитов, а выпуска ценных бумаг – ещё пуще. Потому что такое привлечение финансирования влечёт за собой риск утраты собственности. С другой стороны, и банки не горят желанием кредитовать отечественное предпринимательство без адекватных залогов. Для них риски невозвратных потерь тоже высоки.

Чтобы понятно было на бытовом уровне: если доходы у вас маленькие и падающие, а уверенности в сохранении работы нет, станете ли вы брать ипотеку с платежом на ползарплаты, даже и под 1% годовых? А банк станет ли её вам выдавать, особенно без первоначального взноса, просто под залог будущей квартиры? Конечно, герои наверняка найдутся – но как исключение, а не как правило.

Так и тут: если если предприятие не уверено, сохранится ли на его продукцию внутренний спрос лет через 5, либо всё подкосит новый #кризис, возьмёт ли оно деньги под проценты или даже просто с перспективой санкций за невозврат? Да ещё и выдаваемые после тщательного исследования всего, вплоть до нижнего белья? А банку какая радость рисковать, чтобы в итоге, возможно, остаться с недостроенным производственным цехом вместо денег – да и то после долгой и муторной процедуры обращения взыскания на предмет залога?

Всё это приводит к тому, что классический трансмиссионный механизм, который позволяет центробанку через управление денежным предложением влиять на нефинансовый сектор и конечный спрос, а в итоге – на динамику ВВП, на практике в России не работает. За редким исключением. Потому и напечатанные рубли, пройдя небольшой круг обращения, быстро оказываются сначала на валютной бирже, потом в американском долларе, а в конечном итоге – в очередном офшоре.

И вот оно нам всем надо – так #рубль опускать, а вместе с ним и уровень жизни большинства?