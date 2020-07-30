Мнение: Одобрение Китая, вхождение России в топ-5 экономик и страховка от Теслы

30.07.2020, 17:40, Разное

1. Американская пропаганда всё ещё очень сильна в Европе. На заглавной карте показаны результаты опросов, в которых у участников спрашивали об их отношении к Китаю. Такое впечатление, что с 1950-х годов, когда СССР и соцстраны дружили с китайцами, мало что изменилось:

https://www.unz.com/akarlin/map-china-approval-in-europe/

В Западной Европе о хорошем отношении к КНР заявили от четверти до трети населения, в Восточной Европе – половина, в России – две трети. Похоже, что в нарастающем американо-китайском противостоянии Европа окажется расколота пополам.

2. Россия официально отказалась от цели по вхождению в топ-5 экономик мира к 2030 году:

https://lenta.ru/news/2020/07/21/cancel/

Президент России Владимир Путин отказался от задачи по вхождению страны в число крупнейших экономик мира к 2030 году. Ее нет среди национальных целей, указ о которых глава государства подписал 21 июля, сообщает РИА Новости.

Комментируя содержание документа, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реализация задачи в настоящий момент невозможна из-за неблагоприятной конъюнктуры, которая с большой долей вероятности затормозит развитие всех стран.

«Поэтому все-таки цели должны быть реалистичными, достижимыми, вот именно этим и руководствовались», — отметил Песков.

На самом деле, как я недавно писал, Россия уже сейчас, в 2020 году вошла в топ-5, обогнав Германию по размеру ВВП по ППС (об этом говорят данные МВФ):

https://olegmakarenko.ru/1859206.html

Примечательно, что Россия поднялась в мировом экономическом рейтинге даже несмотря на нынешний кризис и на не слишком впечатляющий показатель роста в прошлом году – 1,3%.

У Германии, правда, рост был ещё меньше – 0,6%, однако разницы в 0,7% было явно недостаточно чтобы покрыть наше отставание от немцев. Значит, в МВФ опять использовали старый приём – пересчитали предыдущие данные по ВВП России в сторону повышения.

Впрочем, наша радость навряд ли будет долгой. Немцам будет нас обогнать непросто, однако в спину и Германии, и России дышит быстро развивающаяся Индонезия с её населением в 270 миллионов человек и темпами экономического роста в 5% в год. Если только кризис не ударит по индонезийцам особенно остро, уже через несколько лет они нас с немцами опередят.

Логика в отказе от борьбы за уже достигнутую цель есть, особенно если учесть, что 300-миллионная Индонезия быстро нас с Германией догоняет.

3. Илон Маск продолжает торговать своим личным брендом и брендом Теслы, открывая всё новые и новые компании:

https://lenta.ru/news/2020/07/24/strax/

Глава Tesla Илон Маск планирует открыть новую страховую компанию Tesla Insurance. Она будет использовать данные, полученные автомобилем, чтобы подбирать клиенту страховой тариф на основе стиля вождения, пишет Business Insider.

Данные, собранные в профиле водителя, будут использоваться для оценки вероятности аварии, а затем ежемесячного расчета страховой премии для клиента, сказал Маск. Руководство Tesla впервые заговорило о страховании еще в апреле 2019 года, а через несколько месяцев запустила продукт в Калифорнии.

Возможно, этой идее что-то есть. Если автовладелец водит аккуратно, то в случае аварии он получает большую страховку. Если нет – то минимальную. Для водителей появляется элемент игровизации и дополнительный стимул для безопасного вождения. А экономные страховщики, тем временем, получат основание для снижения страховых выплат.