В Москве электричка насмерть задавила мужчину

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30.07.2020, 17:23, Разное

Электропоезд насмерть задавил мужчину на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел вблизи железнодорожной станции Вешняки.

Очевидцы сообщили, что погибший переходил пути в неустановленном месте. Увидев его, машинист применил экстренное торможение, но электричка не успела остановиться. В МВД сообщили, что мужчине было на вид около 40-45 лет, однако документов при нем не оказалось.





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