Меган Маркл проиграла суд против британского таблоида

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30.07.2020, 17:23, Разное

Осенью прошлого года жена принца Гарри подала в суд на издательство Associated Newspapers, которому принадлежат журналы The Daily Mail и Mail on Sunday. Причиной тому стала публикация личной переписки герцогини с отцом. Журналистов обвинили в искажении смысла писем Меган Маркл.

Суд встал на сторону репортеров. Претензии бывшей актрисы посчитали необъективными, основанными на ее личных переживаниях. Решение шокировало жену принца Гарри и ее защитников. Тем не менее Меган не собирается оспаривать судебное постановление.

Герцогиню обязали заплатить за издержки почти 68 тысяч фунтов стерлингов. Также известно, что бывшая актриса отдала приличную сумму за адвоката. Над делом Меган Маркл работал юрист, в прошлом защищавший интересы принцессы Дианы и первой леди Америки Мелании Трамп, сообщает издание Woman.ru.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Дек 2018 в 8:22 PST

Напомним, что сейчас герцогиня проживает с мужем в Соединенных Штатах. В начале этого года Меган Маркл и принц Гарри отказались от монарших обязанностей и финансовой поддержки короны. По слухам, после поражения в суде супругам придется обратиться к родным за денежной помощью.





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