Помпео назвал Компартию Китая «центральной угрозой современной эпохи»

30.07.2020, 17:16, Новости дня

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) «центральной угрозой современной эпохи», которую Вашингтон «помог осознать» другим странам.

«Мы объективно смотрим на Коммунистическую партию Китая как на центральную угрозу современной эпохи», – передает ТАСС его слова.

Помпео также отметил, что американская дипломатия «помогла международному сообществу осознать угрозу КПК».

«Ни одна администрация, ни республиканцы, ни демократы, не были настолько агрессивны в противодействии враждебным действиям Китая, как администрация президента Дональда Трампа», – сообщил госсекретарь.

При этом, по его словам, Вашингтон ввел санкции «против китайского руководства», а также компаний из КНР, прекратил действие особого статуса для Гонконга, а также «закрыл консульство в Хьюстоне, потому что оно было логовом шпионов».

Так, в рамках противодействия Китаю Госдепартамент запрашивает на 2021 год 1,49 млрд долларов для помощи странам Индо-Тихоокеанского региона, «что является увеличением на 20% по сравнению с бюджетным запросом на 2020 год».

«Мы хотим, чтобы этот регион мира был свободным, открытым и процветающим», – добавил Помпео.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал клеветой обвинения США в шпионаже в адрес сотрудников китайского генконсульства в Хьюстоне и предложил Вашингтону «исправить допущенную ошибку» ради нормализации двусторонних отношений.

США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. В тот же день США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане. Китай выразил протест США в связи с проникновением представителей американских властей в консульство в Хьюстоне.