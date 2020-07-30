 

Помпео назвал Компартию Китая «центральной угрозой современной эпохи»

30.07.2020, 17:16, Новости дня

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) «центральной угрозой современной эпохи», которую Вашингтон «помог осознать» другим странам.

«Мы объективно смотрим на Коммунистическую партию Китая как на центральную угрозу современной эпохи», – передает ТАСС его слова.

Помпео также отметил, что американская дипломатия «помогла международному сообществу осознать угрозу КПК».

«Ни одна администрация, ни республиканцы, ни демократы, не были настолько агрессивны в противодействии враждебным действиям Китая, как администрация президента Дональда Трампа», – сообщил госсекретарь.

При этом, по его словам, Вашингтон ввел санкции «против китайского руководства», а также компаний из КНР, прекратил действие особого статуса для Гонконга, а также «закрыл консульство в Хьюстоне, потому что оно было логовом шпионов».

Так, в рамках противодействия Китаю Госдепартамент запрашивает на 2021 год 1,49 млрд долларов для помощи странам Индо-Тихоокеанского региона, «что является увеличением на 20% по сравнению с бюджетным запросом на 2020 год».

«Мы хотим, чтобы этот регион мира был свободным, открытым и процветающим», – добавил Помпео.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал клеветой обвинения США в шпионаже в адрес сотрудников китайского генконсульства в Хьюстоне и предложил Вашингтону «исправить допущенную ошибку» ради нормализации двусторонних отношений.

США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. В тот же день США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане. Китай выразил протест США в связи с проникновением представителей американских властей в консульство в Хьюстоне.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / “Красный Яр” добился второй победы кряду в чемпионате России по регби

14.07 / Стало известно о рисках остановки российских заводов электроники

05.07 / Американский B-52 пролетел рядом с учениями китайских военных в Южно-Китайском море

06.07 / Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross

15.07 / Норвегия забеспокоилась из-за «имитации атак» со стороны российской боевой авиации

26.07 / На Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб военный

21.07 / Комнаты для курения в аэропортах призвали сделать менее «стильными»

12.07 / Лауреат Нобелевской премии – российская подлодка на Балтике — это угроза безопасности Швеции

24.07 / Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

05.07 / В Лондоне при разгоне вечеринки пострадали 11 полицейских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска