Скандалы: Сотрудники «ЧВК «Мар», задержанные в Беларуси, готовились к вылету на работу в Турцию

30.07.2020, 17:15, Разное

Сотрудники военной компании не принимали участия в боевых действиях и никак не связаны с ЧВК «Вагнера»

Телеграм-канал Reverse Side of The Medal объяснил, чем занимались сотрудники частного военно-охранного предприятия «ЧВК «Мар», задержанные на территории Белоруссии. Автор канала обсудил ситуацию с бывшим бойцом ЛНР Владленом Татарским. По данным RSOTM, сотрудники «Мар» не принимали непосредственного участия в боевых действиях, но помогали охранять конвои с гуманитарными грузами на территории народных республик Донбасса.

Именно поэтому многие члены организации оказались в списках украинского сайта «Миротворец».

Напомним, что сотрудников ЧВК задержали на территории Белоруссии 29 июля. Россиян назвали бойцами ЧВК «Вагнера» и обвинили в попытке вмешаться в выборы на территории республики.

Подобные обвинения кажется абсурдными, считает автор RSOTM. Сотрудники «ЧВК «Мар» не принимали участия в боевых действиях и никак не связаны с ЧВК «Вагнера». Громкая аббревиатура в названии была выбрана просто потому, что выглядит солиднее, чем просто «ЧОП».

«Это просто название этой компании. Как ООО. Занимается оно частной охранной деятельностью», — подчеркнул он.

Нахождение сотрудников «Мар» в списках «Миротворца» не удивительно, поскольку 2014-2015 годах организация занималась сопровождением гуманитарных грузов в Донбасс. При этом охранная деятельность предприятия не имеет отношения к боевым действиям.

По словам автора телеграм-канала, «ЧВК «Мар» выиграла тендер на охранные услуги на Ближнем Востоке. Заключение контракта должно было состояться в Турции, а лететь туда через Белоруссию решили из-за сложных отношений между Москвой и Стамбулом.

«Их приняли как чуть ли не снайперов на Майдане, — указал автор RSOTM. — Хотя по сути люди просто выбрали не очень хорошее место и не очень хорошее время для своего вылета через Белоруссию. Но у людей сроки, у людей горят контракты, им нужно их выполнять»

На военных телеграм-каналах уверены, что задержанные на территории Белоруссии россияне не намеривались влиять на исход выборов в стране. По мнению экс-бойца ЛНР, 32 человека — это слишком маленькая сила для такой задачи.

Татарский не сомневается, что россиян причислили к «вагнеровцам» по недоразумению. Во-первых, из-за аббревиатуры, во-вторых, из-за того, что название ЧВК «Вагнера» стало за рубежом нарицательным: «За границей долго никто не разбирается – украинец ты, белорус, — всех называют русскими. Поэтому скоро всех русских бойцов будут называть «вагнеровцы».

Кадры задержания россиян опубликовало агентство «Белта». Специалисты подчеркивают, что искать связь между «ЧВК «Мар» и ЧВК «Вагнер» абсурдно.