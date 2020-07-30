Прилучный набросился на фанатку из-за слов о Карпович

30.07.2020, 17:09, Разное

Российский актер Павел Прилучный набросился на одну из своих фанаток в Instagram после слов о Мирославе Карпович. Он призвал подписчику «прийти в адекват».

На прошлой неделе в действие вступило решение суда о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. До этого артист ездил в отпуск в Крым. Компанию ему составила звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович. Пара мило играла с детьми, пока Муцениеце была занята в Москве на съемках.

Сейчас сын Тимофей и дочь Мия приехали в гости к Прилучному. Актер, несмотря на наличие новой пассии, продолжает находиться в депрессии. Ночью, читая комментарии, он решил резко ответить некоторым фанаткам.

Одна из подписчиц отметила, что, вероятно, Прилучный хочет восстановить отношения с Агатой Муцениеце. Актер посоветовал женщине мыслить более адекватно. Другая подписчица оставила комментарий: «Карпович в кадр не влезла», чем очень разозлила звезду «Мажора». Тот, в свою очередь, призвал не испытывать его терпение.