Мнения: США воспринимают Россию как запасной аэродром

30.07.2020, 17:08, Новости дня

Западные СМИ пишут, что РФ больше не воспринимается в Соединенных Штатах как главная угроза. Теперь место американского Карфагена занял Китай. Именно против китайской «тирании» США устами госсекретаря Майка Помпео объявляют крестовый поход, и призывают присоединиться к нему все свободолюбивые нации.

Западные СМИ пишут, что РФ больше не воспринимается в Соединенных Штатах как главная угроза. Теперь место американского Карфагена занял Китай. Именно против китайской «тирании» США устами госсекретаря Майка Помпео объявляют крестовый поход, и призывают присоединиться к нему все свободолюбивые нации.

Подобная рокировка стала, конечно, большой трагедией для отечественных ура-патриотов, привыкших смотреть на мир через призму вражды и вечного противостояния с Вашингтонским обкомом, а также видеть величие РФ именно через это противостояние. Ведь ряд российских экспертов только так и позиционировали Москву – как главное препятствие на пути реализации планов США по подчинению всего мира.

Именно РФ защитила от американских захватчиков сирийский народ, сорвала планы Вашингтона по превращению Украины в восточный плацдарм НАТО, побуждает европейские страны к борьбе за независимость от американского диктата, уничтожает выпестованные Соединенными Штатами террористические организации (например, запрещенное в РФ «Исламское Государство»). А сейчас получается, что все это неважно, что Китай американцы боятся гораздо больше, чем Россию.

На самом деле эта рокировка должна восприниматься как праздник на всей российской улице. Быть врагом Соединенных Штатов очень накладно и совсем не почетно. Врага со всех сторон обкладывают санкциями, наносящими серьезный экономический ущерб и мешающий росту благосостояния граждан. Против врага проводятся масштабные информационные операции (см. «Дело Скрипалей»), которые призваны опорочить его в глазах народа как самой империи, так и его федератов (европейцев), а также стать предлогом для новых враждебных действий.

Наконец, с врагом Соединенных Штатов боятся сотрудничать другие страны – просто потому, что не хотят попасть под каток американских санкций (уже оформленных законодательно) и в принципе не желают портить отношения с Вашингтоном. И среди этих боязливых были, кстати, те же самые наши союзники-китайцы, отказывавшиеся реализовывать с Россией ряд проектов, а также благоразумно воздерживавшиеся по ряду российских предложений в Совете Безопасности ООН.

А что РФ получала от статуса «главного врага США»? Самоудовлетворение от величия? Нагнетание в стране антиамериканских настроений для оправдания каких-то действий во внутренней политике? Вряд ли эти выгоды (если их, конечно, можно так назвать) являются достаточной компенсацией за потери. Поэтому Москва с большой радостью вручает это переходящее знамя китайским партнерам.

Сила инерции

Однако, к сожалению, полностью передать это знамя китайцам не получится. Не потому, что РФ так сильно за него цепляется, а потому, что Соединенные Штаты пытаются удержаться в позе Ван Дамма – шпагате между устаревшими и новыми угрозами.

По идее, Вашингтон, лишивший Россию статуса главного врага, должен убедить ее посодействовать в борьбе с китайской угрозой. Ведь Российская Федерация имеет ключевое, даже критическое значение для реализации (или, наоборот, провала) китайских планов по защите от американского давления. РФ имеет колоссальное влияние в Средней Азии, через которую пройдут китайские торговые маршруты в Европу, и которая граничит с одной из ахиллесовых пят КНР – Синьцзян-Уйгурским автономным округом. РФ является кладовой ресурсов, которые помогут Китаю в случае какой-либо блокады со стороны Запада. РФ делит с Китаем тысячи километров границы, не так уж и сильно охраняемой.

Россия контролирует Северный Морской Путь – важнейшую будущую торговую артерию между Востоком и Западом, куда нет доступа американскому флоту. И американцы все это понимают. «Сама идея о том, что Россию целесообразно подключить к антикитайскому противостоянию, сидит в сознании американского мейнстрима, в сознании большинства представителей американской внешнеполитической элиты», – считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Проблема в том, что они не понимают, как подключать. Призывы Майка Помпео (а также других американских политиков и экспертов) к Москве встать в дружный антикитайский ряд аргументируются в лучшем случае фразами из серии «Китай и для вас станет угрозой в будущем». При этом введенные против РФ санкции сохраняются и даже усиливаются (см. атаку США на «Северный Поток-2»), сказки о российском намерении снова поучаствовать в американских выборах продолжают транслироваться, диалог о стратегической стабильности до сих пор в состоянии глубокой комы, намерения разместить в Европе ракеты малой и средней дальности (то есть ликвидация самой архитектуры стратегической стабильности, построенной на понимании неотвратимого и тотального ответного удара в случае ядерного нападения) сохраняются.

Возникает ощущение, что РФ воспринимается, как некий запасной аэродром – привычный, традиционный и удобный враг, к комфортному сдерживанию которого всегда можно вернуться в случае, если Китай окажется слишком уж неудобным врагом.

В этих условиях, понятно, у РФ нет никакого стимула сохранять благожелательный нейтралитет (не говоря уже о помощи) в отношении американских планов по сдерживанию КНР. Также нет стимула снимать «информационно-политическую» броню, прекращать сдерживать американцев на всех фронтах – от Ближнего Востока до Украины. Как минимум до тех пор, пока Штаты не встанут с позы Ван Дамма – или не надорвут мышцы.

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