Бойцы ЧВК “Вагнер” и белорусские оппозиционеры Статкевич и Тихановский проходят по одному делу – Следком Беларуси

30.07.2020, 16:56, Новости дня

Задержанные в Беларуси 33 сотрудника российской частной военной компании “Вагнер” и двое белорусских оппозиционеров – блогер Сергей Тихановский и политик Николай Статкевич – проходят по одному и тому же уголовному делу. Об этом 30 июля сообщил Следственный комитет Беларуси.

Дело возбуждено по факту приготовления к массовым беспорядкам (ст. 13, ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Кроме того, как заявили в пресс-службе ведомства, в отношении Тихановского возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК Беларуси по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Тихановский – белорусский блогер и оппозиционер. Он был претендентом в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации. Тогда он решил предложить кандидатуру своей жены Светланы – и ее зарегистрировали. Самого Тихановского задержали 29 мая на пикете в Гродно в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в “организации действий, грубо нарушающих общественный порядок”. 29 июля ему продлили арест на два месяца.

Статкевич также находится под арестом в связи с инцидентом в Гродно, хотя он уверяет, что его не было в городе в тот день, сообщал “Белсат”.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Многие из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Белорусский президент Александр Лукашенко во время совещания с членами Совета безопасности заявил, что необходимо обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили ситуацию с появлением боевиков ЧВК “Вагнер” в Беларуси.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента.