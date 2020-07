Трамп предложил перенести выборы президента США

30.07.2020, 16:56, Новости дня

Президентские выборы в США, возможно, стоит перенести. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал 30 июля в Twitter.

Твит стал реакцией на решение ряда штатов упростить процедуру голосования по почте, что связано с продолжающейся эпидемией COVID-19.

“С универсальным голосованием по почте (не путать с заочным голосованием, что хорошо) выборы 2020 года станут самыми неточными и фальсифицированными в истории. Это будет большим конфузом для США. Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?” – задал вопрос Трамп.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок. Его соперником должен стать демократ Джо Байден, который лидирует, по данным соцопросов.

В мае советник и зять президента США Джаред Кушнер не исключил, что президентские выборы могут не состояться в срок из-за пандемии коронавируса.

США идут на первом месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом.