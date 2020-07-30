Издание “ГОРДОН” ищет SMM-специалиста

30.07.2020, 16:56, Новости дня

Интернет-издание “ГОРДОН” ищет сотрудника или компанию с успешным опытом работы в сфере продвижения средств массовой информации в соцсетях. Об этом в своем Facebook сообщила главный редактор Алеся Бацман.

“Друзья, ищем крутого SMM-специалиста с опытом в новостных проектах либо компанию, которая занимается SMM – с успешными кейсами в нашей сфере. Пишите нам на почту [email protected] с пометкой SMM”, – написала она.

Друзья, ищем крутого smm с опытом в новостных проектах, либо компанию, которая занимается smm – с успешными кейсами в нашей сфере. Пишите нам на почту editor@gordonua.com с пометкой SMM 😉 Posted by Alesia Batsman on Neljapäev, 30. juuli 2020