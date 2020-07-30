Стюардесса рассказала о самых ценных пассажирах самолета

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30.07.2020, 16:53, Новости дня

Стюардесса рассказала о «ценных» для бортпроводников пассажирах, которых стараются сажать возле аварийных выходов, информирует издание Daily Express.

Сотрудница авиакомпании объяснила, что речь идет о путешественниках, способных помочь бортпроводниках в аварийной ситуации. Поэтому наиболее «ценными» для нее и ее коллег являются физически крепкие пассажиры, которые в состоянии сдвинуть с места люк или открыть тяжелую дверь. Именно их она и ее коллеги стараются сажать около аварийных выходов, передает РИА «Новости».

«Если в процессе полета наступит экстренная ситуация, я лично спрошу одного из таких людей, не готовы ли они помочь нам в случае необходимости», – рассказала стюардесса.

Она добавила, что всегда старается запомнить места, где такие путешественники садятся. Кроме помощи при аварийной ситуации, они могут помочь усмирить дебошира.

Еще одна ценная категория пассажиров – бортпроводники. Прежде всего, важны их навыки и опыт работы, что незаменимо в сложных ситуациях на борту.

Напомним, 12 июля, в День бортпроводника, активисты проекта #СвоихНеБросаем поздравили с праздником представителей этой профессии и подарили им цветы в рамках акции #МыВместе. К поздравлениям присоединились авиакомпании и туристы.





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