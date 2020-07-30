 

Трамп задался вопросом о возможности отложить выборы

30.07.2020, 16:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп поставил вопрос о том, не следует ли отложить выборы в США. «С универсальным голосованием по почте (не голосованием вне избирательного участка, что хорошо), выборы 2020 года станут самыми неточными и мошенническими выборами в истории.

Этобудет великим позором для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут проголосовать как следует, безопасно?» – написал президент в «Твиттере».





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