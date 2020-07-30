В США фьючерсы падают в ожидании данных по ВВП за второй квартал

30.07.2020, 16:50, Новости дня

Американские биржевые индексы в четверг демонстрируют спад, в то время как инвесторы с волнением ждут публикации данных по ВВП за второй квартал, которые, вероятно, подтвердят, что пандемия коронавируса вызвала в стране самый сильный экономический спад со времен Великой депрессии.

По оценкам опрошенных Reuters экономистов, в прошлом квартале ВВП, вероятно, упал на 34,1 процента в годовом исчислении, поскольку деловая активность резко остановилась в связи с карантинными мерами.

Первые признаки роста активности вызвали рост на американских фондовых рынках, однако в последнее время темпы экономического восстановления, похоже, замедлились на фоне роста числа новых случаев заражения, особенно в южных и западных штатах США.

Индекс S&P 500 сейчас примерно на 4 процента отстает от рекордного показателя, зафиксированного 19 февраля. На прошлой неделе отрыв составлял 3 процента.

Доклад Министерства торговли ожидается в 8:30 утра по восточному времени (12:30 по Гринвичу). Ведомство также представит данные по рынку труда, которые, как ожидается, покажут рост числа заявок на пособие по безработице за последнюю неделю.

Федеральная резервная система США в среду признала, что рост числа случаев COVID-19, вероятно, тормозит восстановление экономики. Федрезерв пообещал поддерживать экономику столько, сколько потребуется, что способствовало росту трех ведущих индексов Уолл-стрит в конце торговой сессии.

Настроения инвесторов омрачает и отсутствие прогресса на переговорах в Конгрессе по поводу нового пакета экономической помощи, в то время как уже в пятницу истекает срок действия надбавок к пособию по безработице в размере 600 долларов в неделю.

Кроме того, в четверг четыре крупнейших технологических компании США – Apple, Amazon, Alphabet и Facebook – впервые опубликуют свои финансовые результаты в один день.

Акции компаний, совокупная рыночная стоимость которых составляет около 5 триллионов долларов, в преддверии торгов потеряли от 0,6 до 0,9 процента. В среду генеральные директора четырех компаний подверглись критике со стороны законодателей по вопросам антимонопольного законодательства.

По состоянию на 6:16 утра по восточному времени фьючерсы e-mini Dow опустились на 221 пункт или 0,84 процента, S & P 500 – на 28,75 пункта или 0,88 процента, а Nasdaq 100 – на 104 пункта или 0,97 процента.

Акции компании Qualcomm подскочили на 11,5 процента после публикации прогноза выручки в четвертом квартале, который значительно превзошел ожидания благодаря продажам чипов, используемых в устройствах 5G, и достижению соглашения с китайской компанией Huawei.