 

ПНС Ливии рассчитывали заманить в Ливию группу россиян под предлогом охранной работы

30.07.2020, 16:43, Разное

Источник в ПНС подтвердил, что триполитанские функционеры рассчитывали завлечь сотрудников ЧВОК “МАР” в Ливию посредством выгодного контракта на осуществление охранной деятельности, сообщают российские СМИ. Впоследствии группу планировалось похитить, чтобы выдать за диверсантов ЧВК “Вагнер”. Цель – сфабриковать доказательства вбросам ПНС о “вмешательстве России” во внутренние дела североафриканской республики.

Контракт, которым пытались заманить группу россиян в Ливию, предполагал охрану порта Зувара – через него осуществляется экспорт углеводородов североафриканского государства. Охранную деятельность впоследствии предполагалось выставить как присутствие “вагнеровцев” на территории страны. Договор об оказании соответствующих услуг появился в распоряжении журналистов от источника “Срочных новостей Ливии”.

В документе обозначены имена заказчика и исполнителя. Первым выступает Мустафа Саналла – глава Совета директоров ливийской ННК (Национальная Нефтяная Корпорация), штаб которой располагается в Триполи. Исполнителем значится частная военно-охранная компания “МАР”, которую в контракте представляет некий Милаев Артем Викторович, пишет “Правда.ру”.

“В обязанности ЧВОК входит предоставление охранных услуг на территории Зувара, а один из пунктов накладывает ответственность за возможное разрушение инфраструктуры порта”, – сообщают журналисты.

وكما صرح سابقا، فإن المواطنين #الروس الذين تم احتجازهم في #بيلاروس كانوا متوجهين إلى #ليبيا عبر #مينسك و #اسطنبول. وكان على الخبراء الروس من شركة عسكرية خاصة "مار" حماية ميناء #زوارة وفقا لهذا العقد، الذي كان من المقرر التوقيع عليه رسميا في اسطنبول pic.twitter.com/QG9es4m03K

— أخبار ليبية عاجلة (@AkhbarAjila_) July 30, 2020

Как утверждают СМИ, при помощи данного плана функционеры ПНС намеревались получить “доказательства” присутствия россиян в Ливии, чтобы обвинить Москву в сотрудничестве с силами Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением фельдмаршала Халифы Хафтара. Заключение договора на охрану ливийского порта должно было состояться в турецком Стамбуле. Однако этого не случилось по причине задержания россиян в Минске 29 июля 2020 года, где они ожидали перелета в Турцию.

После блокировки вылета ряд белорусских изданий сообщил, что группа россиян в количестве 33 человек прибыла в страну с конкретной целью. Журналисты ресурса “БелТа” заявили, что русские планировали дестабилизировать политическую обстановку в Республике Беларусь в преддверии выборов президента страны. Опровержение этой версии последовало от белорусских силовиков.





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