В Подмосковье задержали двух блогеров по делу о вымогательстве у сотрудника ДПС

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30.07.2020, 16:42, Разное

В Московской области задержали видеоблогеров и владельцев интернет-портала «Росдержава» Яна Кателевского и Александра Дорогова по делу о вымогательстве более миллиона рублей. Координатор проекта «Движение» Андрей Филин заявил, что причиной стали опубликованные на YouTube-канале расследования блогеров о ритуальном бизнесе в Подмосковье.

В беседе с «Медиазоной» Филин уточнил, что Дорогова и Кателевского подозревают в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК) 1,3 млн рублей у сотрудника ДПС Павла Горохова. Следствие считает, что в обмен блогеры обещали не публиковать видео о нем.

Кателевскому также вменяют повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК). Филин утверждает, что блогера сбил машиной «дружбан Горохова», а теперь Кателевского подозревают в том, что он оставил вмятину на машине.

Кателевского после задержания привезли в Люберецкий городской суд, следствие просит отправить его под стражу. Позже адвокат Владислав Луньков рассказал, что Дорогова отправили в СИЗО. По словам защитника, блогера заочно арестовали еще 28 июля, так как следствие решило, что подозреваемый покинул страну.

Источник: Новая газета





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