Росатом подключился к ликвидации промышленных отходов в Иркутской области

30.07.2020, 16:30, Новости дня

Росатом включился в работу по ликвидации промышленных отходов в Усольском производственном объединении «Химпром», расположенном в Иркутской области.

По сообщению госкорпорации, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Необходимо исключить возможные угрозы экологии и эффективно подойти к решению задачи, – сообщил в четверг на совещании с президентом глава Росатома Алексей Лихачев. – Для дальнейшего развития города Усолье-Сибирское требуется приведение его территории в безопасное состояние и возрождение производственного кластера».

Росатом совместно с МЧС и Росприроднадзором провел обследование, которое доказывает, что сегодня это территория экологического бедствия, загрязненная ртутью, соединениями хлора и другими опасными веществами. Общий размер загрязненных территорий – около 16 квадратных километров, накоплено около 2 млн тонн промышленных отходов.

Компании предстоит разработать и реализовать комплексную программу по приведению территории в Усолье-Сибирском в безопасное состояние. Первоочередные мероприятия будут проведены совместно с Росприроднадзором и МЧС.

Ранее ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Росатома) и Иркутская область подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается взаимодействие для формирования современной инфраструктуры по безопасной и эффективной переработке промышленных отходов на территории Иркутской области, взаимодействие по разработке и реализации проектов по ликвидации объектов накопленного экологического вреда, участие в развитии и внедрении новых технологий.

Усольское производственное объединение «Химпром» было построено в 1936 году рядом с месторождением каменной соли, которое обеспечивало химическое производство сырьем. Производство органической и неорганической химии были введены в эксплуатацию в период с 1956 по 2000 годы.

В советские годы очистные сооружения предприятия уже не справлялись с очисткой промышленных стоков. В 90-е и 2000-е отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их по периметру предприятия. Помимо этого, отходы производства закачивали в глубинные скважины, образовавшиеся при добыче соли.