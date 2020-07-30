 

Россия нарастила золотовалютные резервы

30.07.2020, 16:30, Новости дня

Золотовалютные резервы РФ в период с 17 по 24 июля выросли на 1,5% – до 582,7 млрд долларов, говорится в материалах Центробанка.

«Рост произошел «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото», – передает ТАСС сообщение регулятора.

Объем международных резервов по состоянию на 17 июля составил 574 млрд долларов, незначительно сократившись за неделю – на 0,2 млрд долларов США, или на 0,8%.





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