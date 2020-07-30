Суд продлил домашний арест Ефремову

30.07.2020, 16:30, Новости дня

Пресненский суд Москвы продлил домашний арест актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП, в результате которого погиб человек.

«Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года. Мы считаем данное решение вполне адекватным», – цитирует ТАСС заявление адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

Он добавил, что суд отклонил ходатайство гражданской жены погибшего Сергея Захарова Ирины Стеховой потерпевшей в данном деле

«В целом пока все складывается примерно так, как мы и предполагали. Ждем следующего слушания», – добавил юрист.

Добровинский уточнил, что суд отказал Ефремову в просьбе совершать двухчасовые прогулки раз в день.

В пресс-службе суда сообщили, что первое заседание для рассмотрения дела по существу состоится 5 августа.

Прокурор во время предварительного слушания просил суд продлить Ефремову домашний арест, сообщил источник агентства.

Адвокат артиста Эльман Пашаев высказался против такой меры, он попросил разрешить своему подзащитному разрешить прогулки длительностью в два часа каждый день. Ефремов в суде соглашался со всем, что заявлял его защитник.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявлял, что Ефремов во время следствия признавал вину, но позже отказался от признания, это зафиксировано в деле.

Пашаев отмечал, что это он настоял на такой позиции актера, поскольку нашел доказательства невиновности Ефремова, и намерен добиться оправдательного приговора.

Напомним Ефремов, по словам Пашаева, не планировал просить суд рассмотреть его дело в особом порядке, так как он не признает вину. Показания Ефремов намеревался дать в конце судебного процесса.

Ранее Добровинский показал уникальные документы из уголовного дела – бумагу с признанием актера Михаила Ефремова вины в смертельной аварии, хотя адвокат Эльман Пашаев ранее подтвердил отказ актера от признания вины, заявив, что они с Ефремовым «давно» от этого отказались и собираются представить свою позицию в суде.

Напомним, в среду Ефремова увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание. В суде он заявил, что является индивидуальным предпринимателем, а не актером, а также отказался от дачи показаний во время следствия.

При этом родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, решили довериться прокурору и суду при выборе наказания артисту, хотя у них есть право формально заявить, какое именно наказание они считают справедливым.



