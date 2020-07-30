Косметолог раскрыла секрет молодости 71-летней Пугачевой

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30.07.2020, 16:30, Разное

Косметолог Екатерина Пограничная раскрыла секрет молодости 71-летней певицы Алла Пугачевой. На свежих снимках Примадонна выглядит очень посвежевшей и стройной.
Алла Пугачева не стесняется публиковать фотографии, где запечатлена крупным планом. У пользователей Сети складывается впечатление о том, что артистка стала моложе на два десятка лет. Некоторые предположили, что фотографии знаменитости обрабатываются в редакторах перед публикацией в Сети. Однако на лицо видно то, что супруга Максима Галкина сбросила вес.

По словам дерматолога Елены Черныш, внешность Пугачовой результат пластических операций и частого похода к косметологам. Чтобы оставаться стройной, нужно заниматься спортом и придерживаться правильного питания. В рационе Примадонны отсутствует глютен. Она старается употреблять больше пищи растительного происхождения и меньше жирных продуктов.

Косметолог Екатерина Пограничная отметила, что знаменитости зачастую делают фотоомоложение и биоревитализацию. В крайних случаях они просят сделать круговую подтяжку лица. По словам специалистов, за кожей необходимо ухаживать с раннего возраста, чтобы потом выглядеть молодо и свежо.

Эксперты прокомментировали внешний вид и других артистов. Считается, что после расставания с Ильей Спицыным Лариса Долина помолодела на 30 лет. Артистка сбросила вес и вернула коже тонус посредством различных процедур.

В 51 год не собирается стареть и Стас Михайлов. Известно, что артист обращался к специалистам превентивной медицины.





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