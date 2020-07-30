Ароматный, но не бодрящий — зачем пить кофе без кофеина?

30.07.2020, 16:25, Разное

Отметим, что декаф — это не особый сорт кофе, для его приготовления берут обычные кофейные зерна и удаляют 97% кофеина, а по стандартам Евросоюза — 99,9%. Напиток сохраняет свои пищевые качества, вкус и аромат, но теряет свой стимулирующий и бодрящий эффект, который есть у обычного кофе.

Существуют несколько методов декофеинизирования, и как правило, этот процесс начинается с обработки необжаренных кофейных зерен паром. После этого их помещают в раствор, который экстрагирует кофеин, оставляя при этом другие важные вещества. В том числе антиоксиданты, которые выполняют в организме роль щита от воздействия загрязненного воздуха.

Декаф рекомендуется людям, которым противопоказан кофеин в связи с приемом некоторых рецептурных препаратов, а также тем, кто имеет проблемы со сном или страдает повышенной тревожностью. Потребление кофеина стоит ограничить беременным и кормящим женщинам, детям и подростком.

Однако перейти на этот вид кофе может любой, кто хочет сократить потребление кофеина — например, вы ежедневно пьете много кофе и опасаетесь, что избыток этого психостимулятора негативно отразится на вашем здоровье. Вы также можете спокойно выпить чашку кофе перед сном, не опасаясь бессонницы.

Названы три болезни, возникающие от злоупотребления кофе

В крупном генетическом исследовании авторы проанализировали взаимосвязь потребления напитка и риска возникновения заболеваний на основе данных 333 214 участников Британского биобанка. Также назван средний допустимый лимит потребления в сутки.

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Стоит заметить, что польза для здоровья этого напитка изучена гораздо меньше, чем от обычного кофе, однако у него есть несколько очевидных преимуществ:

Он снижает риск возникновения диабета 2 типа, заболеваний печени и смерти от инсульта и болезней сердца

Ученые связывают употребление кофе, как обычного, так и без кофеина, со снижением риска развития диабета 2 типа до 7%. Это в частности утверждает о том, что защитный эффект создает не только кофеин, но и другие вещества, содержащиеся в этом напитке.

Влияние декафа на функцию печени пока мало изучено, однако одно исследование выявило связь между употреблением этого напитка с пониженным уровнем ферментов печени, повышение которых свидетельствует о различных заболеваниях.

Употребление этого напитка также было связано с небольшим, но значительным снижением риска преждевременной смерти, а также смерти от инсульта или болезней сердца.

Может снизить риск возрастных нейродегенеративных заболеваний

Исследования показали, что кофе без кофеина может защитить нейроны мозга, что потенциально предотвращает развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Ученые предполагают, что это может быть связано с хлорогеновой кислотой, которая содержится в кофе.

Реже вызывает изжогу и снижает риск рака прямой кишки

Ученые выяснили также, что употребление двух и более чашек кофе без кофеина на 48% снижает риск развития рака прямой кишки.

Декаф имеет еще одно важное преимущество: в отличие от обычного кофе, он гораздо меньше вызывает кислотный рефлюкс, сопровождающийся изжогой и отрыжкой – это один из самых распространенных побочных эффектов. Кофе без содержания кофеина значительно уменьшает эти симптомы.