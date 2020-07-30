 

Михаилу Ефремову продлили домашний арест

30.07.2020, 16:23, Разное

Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Ему также не разрешили совершать двухчасовые прогулки, на которых настаивали адвокаты.

Напомним, что 8 июня Ефремов, находясь за рулем в нетрезвом виде, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с отечественной легковушкой под управлением 57-летнего Сергея Захарова. Мужчина умер в больнице на следующий день, артист был задержан и взят под домашний арест.





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