 

Глава Роспотребнадзора рассказала о способе уничтожить коронавирус за 30 секунд

30.07.2020, 16:23, Разное

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как уничтожить коронавирус за полминуты. По ее словам, на это способны этиловый и изопропиловый спирт в концентрации 30%.

Попова добавила, что результаты исследований свидетельствуют о неспособности COVID-19 размножаться в соленой или пресной воде. Кроме того, вирус уязвим к перепадам температур, поэтому кипячение способно моментально уничтожить его.





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