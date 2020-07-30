Ученые открыли более 200 провоцирующих рак мозга генов

30.07.2020, 16:17, Разное

Ученые открыли свыше 200 генов, которые способны провоцировать развитие рака мозга. Исследование проводили специалисты из института Сенгера и госпиталя Адденбрукс. Объектом наблюдения выступили мыши.

Обнаруженные гены способны вызывать глиобластому, которая представляет собой тяжелую форму рака мозга. Для поддержания состояния пациента используется химио- и радиотерапия. При этом даже после лечения раковые клетки способны выживать. В результате в органе появляются новые опухоли. В среднем после установки такого диагноза пациенты проживают полтора года.

Ученые решили разобраться, какие гены задействованы в процессе возникновения глиобластомы. Для этого были специально выведены грызуны, имеющие этот вид опухоли. Специалисты обратили внимание на рецептор эпидермального фактора роста EGFR. Этот ген способен спровоцировать образование опухолей в мозге мышей.

Далее авторы исследования определили, какие еще гены задействованы в процессе появления новообразований. Вычислить их помогла технология PiggyBac. Обнаруженные две сотни генов в ходе мутации теряют возложенные на них функции по профилактике и защите. В результате они работают на развитие онкологии вместе EGFR.

Большинство антионкогенов людей и мышей совпадают. По словам ученых, глиобластому нужно лечить с помощью новых методов. Результаты проведенного исследования помогут медикам подобрать правильные препараты для лечения этого вида рака.