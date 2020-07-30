Китай выразил готовность развивать военно-техническое сотрудничество с Россией

30.07.2020, 16:16, Новости дня

Китай готов развивать военно-техническое сотрудничество с Россией, его укрепление нужно для поддержания безопасности и региональной стабильности, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Ханьхуэй заявил, что Китай «готов продолжать укреплять контакты с Россией на высоком уровне; осуществлять деловое сотрудничество в таких сферах, как совместные учения, военные состязания, военная подготовка, обучение персонала, военно-техническое сотрудничество, борьба с терроризмом и поддержание устойчивости», а также «повышать уровень стратегического сотрудничества по основным международным и региональным вопросам» и «совместно противостоять вызовам, связанным с унилатерализмом, протекционизмом и гегемонизмом», «поддерживать интересы безопасности и развития в обеих странах, поддерживать мир и стабильность во всем мире», передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что российско-китайские связи являются моделью нового типа международных отношений, предусматривающих взаимное уважение, справедливость и взаимовыгодное сотрудничество.

«Укрепление военного сотрудничества между Китаем и Россией полностью обусловлено необходимостью поддерживать свою собственную безопасность, региональный мир и стабильность. Обе стороны настаивают на политике неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьей страны, такое сотрудничество полностью отличается от военного союза между соответствующими странами», – сказал посол.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что стремление КНР «изменить мир в свою пользу» беспокоит Вашингтон. Он призвал укреплять НАТО для «сдерживания» РФ и Китая, уточнив, что Москва «представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай».

В МИД России заявили о попытке США сменить курс НАТО в сторону противостояния Китаю.