Ученые: Люди с высоким ростом имеют больше риска заразиться COVID-19

30.07.2020, 16:09, Разное

Ученые, представляющие Университет Манчестера, обнаружили новый фактор, влияющий на заражение COVID-19. Рост человека имеет большое значение – чем он выше, тем больше вероятность заболевания коронавирусом.

Специалисты решили опросить 2000 жителей Великобритании и Соединенных Штатов с целью определения личных, а также связанных с профессиональной деятельностью предикаторов передачи COVID-19. Исследование показало, что более высоких людей вероятность заразиться новой инфекцией намного выше, по сравнению с респондентами, отличающимися низким ростом. Так, личности выше 180 см в два раза чаще сталкиваются с COVID-19.

Исследователи предположили, что обнаруженный фактор может иметь связь с распространением коронавируса через воздух, а именно, с помощью мелких частиц, называемых аэрозолями и задерживающимися в воздухе после выдоха. По мнению ученых, высокие люди не подвергались бы такому риску, если бы вирус распространялся посредством кашля или чиханья.