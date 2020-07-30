 

Ученые: Люди с высоким ростом имеют больше риска заразиться COVID-19

30.07.2020, 16:09, Разное

Ученые, представляющие Университет Манчестера, обнаружили новый фактор, влияющий на заражение COVID-19. Рост человека имеет большое значение – чем он выше, тем больше вероятность заболевания коронавирусом.
Специалисты решили опросить 2000 жителей Великобритании и Соединенных Штатов с целью определения личных, а также связанных с профессиональной деятельностью предикаторов передачи COVID-19. Исследование показало, что более высоких людей вероятность заразиться новой инфекцией намного выше, по сравнению с респондентами, отличающимися низким ростом. Так, личности выше 180 см в два раза чаще сталкиваются с COVID-19.

Исследователи предположили, что обнаруженный фактор может иметь связь с распространением коронавируса через воздух, а именно, с помощью мелких частиц, называемых аэрозолями и задерживающимися в воздухе после выдоха. По мнению ученых, высокие люди не подвергались бы такому риску, если бы вирус распространялся посредством кашля или чиханья.





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