Ученые назвали повышающие риск развития рака толстой кишки продукты

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30.07.2020, 15:53, Разное

Ученые назвали продукты, включение в рацион которых может спровоцировать развитие рака толстой кишки. Отмечается, что злокачественные новообразования в данной области являются частыми причинами смертности.
Ученые из Еврейского университета Иерусалима обнаружили, что рак начинает развиваться из-за высоких уровней метаболитов. Они образуются в результате поедания продуктов, обладающих огромным количеством антиоксидантов. Кишечный микробиом вместе с такими метаболитами образует благоприятную среду для мутировавших клеток. Таким образом, ускоряется развитие онкологии толстой кишки.

Специалисты в научном эксперименте решили использовать антибиотики. Как только кишечную флору удалось уничтожить, свое дальнейшее функционирование прекратили клетки, прошедшие через мутацию. В тонкой кишке присутствует очень мало бактерий, а в толстой много. В связи с этим в последней и образуются злокачественные опухоли.

Если говорить об антиоксидантах, то им отведена роль мощного катализатора. Чем больше их оказывается внутри кишечника, тем быстрее происходит развитие онкологии. Эту гипотезу подтвердили опыты, проведенные в лаборатории на мышах. В список запретных продуктов попали многие виды ягод, орехи, черный чай и шоколад.





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