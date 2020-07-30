Сатановский назвал предложение США для РФ дружить против Китая циничным

30.07.2020, 15:53, Разное

Власти США недавно выступили с предложением к РФ дружить против Китая. Политолог Евгений Сатановский назвал такую идею циничной.

Как пишет «Политэксперт», свою оценку предложения американских политиков эксперт опубликовал на своем канале в Telegram. По его мнению, Российская Федерация, как крупнейший экономический и возможный военно-политический партнер Китайской народной республики, не может согласиться с таким сценарием Вашингтона.

Предложение американской стороны является абсолютно циничным. Со США политический аналитик считает невозможным объединяться в какие-либо блоки. Тем более неуместны такие тактические ходы по отношению к китайским друзьям России. Наоборот, уверен Сатановский, впору в буквальном смысле «бить морды» некоторым деятелям в США.

При этом политолог не исключает, что в Белом доме побаиваются КНР. Экономический прорыв Китая и развитие технологий, в том числе, и военных, сделали его мощным конкурентом странам Запада. Пекин сейчас настолько силен, что в холодной войне с Соединёнными Штатами последние имеют все шансы проиграть это противостоянин. Такое положение вещей и не даёт покоя Вашингтону, заключает Сатановский.