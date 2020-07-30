Путин пообещал вновь посетить пострадавший от наводнения в прошлом году Тулун

30.07.2020, 15:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин пообещал вновь посетить город Тулун в Иркутской области, который в 2019 году пострадал от наводнения.

«Приеду», – передает ТАСС слова главы государства на просьбу врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Кроме того, Путин поручит Минобороны проработать вопрос создания Суворовского военного училища на базе объектов ликвидированного 11 лет назад Иркутского авиационно-инженерного училища. По словам Кобзева, расходы на ремонт зданий бывшего авиационно-инженерного училища предварительно оцениваются в 1 млрд рублей, и власти области готовы софинансировать этот проект.

«Я поручу это проработать Министерству обороны, и вы с ними тоже поработайте. И по этому вопросу представьте свои предложения», – добавил Путин.

Он также отметил, что не только нужно будет привести в порядок здания и сооружения, нужно будет их потом содержать соответствующим образом.

Помимо прочего, Путин поручил Кобзеву подготовить программу строительства газохимического комплекса в регионе.

«Это вопрос непростой, но правильный, ведь самое главное для нас – не продажа даже за рубеж газа, а снабжение собственных потребителей, причем, и промышленных потребителей, и домохозяйств. Надо представить программу этого строительства», – сказал президент.

Он заметил, что это «хороший проект» и пообещал дать соответствующее поручение Газпрому.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал просьбу врио главы Иркутской области о выделении региональному бюджету финансовой помощи в 10 млрд рублей.

Напомним, от наводнения, которое началось в Иркутской области в конце июня, сильнее всего пострадал Тулун. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тыс. человек.