Трамп предложил перенести президентские выборы в США

30.07.2020, 15:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп поставил вопрос о переносе выборов президента страны.

Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

По его словам, технология универсального голосования по почте может стать самой неточной системой для выборов в истории.

«Это станет большим затруднением для США. Задержать выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?», – задался глава американского государства вопросом.

Напомним, выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Ранее члены Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США обвинили крупнейшие американские технологические корпорации в попытке вмешательства в американские выборы, цензуре в отношении консерваторов и в подыгрывании Демократической партии.