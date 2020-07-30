ВВП США по итогам второго квартала рухнул на 33%

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30.07.2020, 15:48, Новости дня

ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, упал на рекордные 32,9% в годовом выражении, следует из пресс-релиза бюро экономического анализа министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали снижения показателя на 34,1%, передает РИА «Новости».

Ранее американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что в третьем квартале 2020 года ВВП Соединенных Штатов достигнет самого высокого показателя в истории человечества.

Кроме того, глава ФРС США Джером Пауэлл спрогнозировал обвал ВВП США на 20% по итогам второго квартала. По другим оценкам, ВВП США во втором квартале может обвалиться на 32% в годовом выражении.

Напомним, в первом квартале 2020 года ВВП США, по предварительным оценкам, упал на 4,8% в годовом выражении. При этом квартальное снижение ВВП США назвали «прелюдией» к основному удару по экономике.





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