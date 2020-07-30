Названы самые популярные у российских заключенных книги

30.07.2020, 15:48, Новости дня

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ составила список популярных книг среди осужденных, предпочтения по жанрам в женских и мужских колониях отличаются, сообщили в информационном центре ФСИН.

В тройку топ-10 вошли «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, передает ТАСС.

Четвертое место в рейтинге занимает «Война и мир» Льва Толстого, за ним следует «Три мушкетера» Александра Дюма, «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Отверженные» Виктора Гюго, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Анна Каренина» Льва Толстого. На десятом месте расположилась книга «Воскресение» Льва Толстого.

В список самых читаемых авторов также попали Теодор Драйзер, Эрих Мария Ремарк, Борис Акунин, Гузель Яхина, Николай Гоголь, Дарья Донцова, Александр Солженицын. Осужденных интересует и поэзия, особенной популярностью пользуются стихи Есенина, Блока, Ахматовой и Цветаевой. «В мужских исправительных колониях осужденные отдают предпочтение историческим книгам, приключениям, детективам и фантастике, в женских колониях наибольшей популярностью пользуются любовные романы, а в воспитательных колониях – приключенческая литература», – рассказали во ФСИН.

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